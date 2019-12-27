Малейка Аббасзаде: Для желающих участвовать в конкурсе “Yüksəliş” будет проведен тестовый экзамен

БАКУ /Trend/ - Экзамены в рамках конкурса "Yüksəliş" будут проходить абсолютно прозрачно.

Об этом на мероприятии, проведенным в связи с началом регистрации на конкурс "Yüksəliş", сказала член Оргкомитета конкурса, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в пятницу Trend.

Она отметила, что экзамены будут проходить в онлайн-режиме: «Главное быть уверенным в способности кандидатов участвовать в конкурсе. Для них будет проведен тестовый экзамен».

Аббасзаде также добавила, что все задания имеют ограничения по времени: «Время будет определяться по степени сложности вопроса. Если за установленное время на вопрос не дается ответ, повторная попытка не дается».

Отметим, что с сегодняшнего дня стартовала регистрация на конкурс "Yüksəliş". Конкурс "Yüksəliş" был учрежден по распоряжению Президента Ильхама Алиева, подписанного 26 июля, с целью выявления, поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами и создания банка кадровых резервов в стране.

В связи с проведением конкурса был создан Оргкомитет.

Для осуществления текущих работ по подготовке и проведению конкурса из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству молодежи и спорта был выделен миллион манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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