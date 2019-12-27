Фонд Гейдара Алиева раздал праздничные подарки малообеспеченным семьям (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом семьям, получающим адресную государственную социальную помощь, были розданы праздничные подарки, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Фонд.

Начиная с 21 декабря сотрудники Фонда и волонтеры Общественного объединения «Региональное развитие» передали малообеспеченным семьям праздничные подарки.

Подарки, состоящие из различных продуктов питания, были вручены семьям, получающим адресную государственную социальную помощь в Баку и регионах.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева, неизменно поздравляя малообеспеченные семьи в различные праздники, раздает им подарки. Такие проекты, наряду с поддержкой государственных социально-экономических программ, нацелены также оказание заботы малообеспеченным семьям, создание у них в дни праздников соответствующей атмосферы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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