Свыше 12 % территории Азербайджана - зоны высокого экологического риска

7 января 2020 18:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 12,4 процента территории Азербайджана в зоне высокого, а 6,8 процента - очень высокого экологического риска.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Институт географии НАНА, об этом стало известно в результате исследования на тему "Изучение закономерностей развития природы, природных ресурсов Азербайджана и их экогеографических особенностей, экономико-географические и политические проблемы производства, социальной инфраструктуры и территориальной организации населения".

В результате исследований, природные техногенные угрозы были впервые оценены в комплексном виде на основе технологий ArcGis, составлена цифровая карта "Зоны экологического риска в Азербайджане".

Согласно данным, 37,2 процента республики - территории с очень низким, 19,8 процента - с низким, 23,9 процента - со средним, 12,4 процента с высоким и 6,8 процента - с очень высоким показателем риска. Полученные результаты могут сыграть роль источника в свете устойчивого развития регионов и организации экологического управления.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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