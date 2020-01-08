В АФФА учреждена новая важная должность

8 января 2020 16:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку проведена внеочередная конференция Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Как сообщает в среду Trend, в повестку дня были включены два вопроса. Участники заседания рассмотрели предложения по поправкам и изменениям в Уставе АФФА, а также обсудили ряд других вопросов. В конференции приняли участие 33 из 35 представителей. Новый устав был принят единогласным решением.

Сообщается, что новый Устав был приведен в соответствие с требованиями ФИФА и УЕФА.

Далее было проведено заседание Исполнительного комитета АФФА.

После внеочередного заседания Генсек АФФА Эльхан Мамедов организовал брифинг для журналистов.

Представитель федерации рассказал о структурных изменениях в АФФА и добавил, что упразднены несколько комитетов.

"В предыдущем Уставе были предусмотрены несколько комитетов, деятельность которых не была эффективной. Количество членов Исполнительного комитета выросло с 11 до 13 человек. Эта тенденция наблюдается во всем мире. Число вице-президентов также выросло до четырех. Теперь будет и исполнительный вице-президент. Должность генерального секретаря сохраняется. Теперь в Исполнительный комитет будут выдвигаться кандидаты, далее президент АФФА назначает вице-президентов", - сказал Эльхан Мамедов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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