Зарегистрирован еще один молодой кандидат в Милли Меджлис

Ранее мы поделились новостью, что Орудж Ибрагимов баллотируется в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.
Сегодня из его избирательного штаба нам сообщили, что кандидатура О.Ибрагимова была зарегистрирована 5-го января. Тем самым, он стал первым зарегистрированным кандидатом из 1-го Наримановского избирательного округа № 19.
Напомним, что родившийся в 1986 году в Баку, Орудж Ибрагимов директор департамента Развития Бизнеса ОАО «АтаБанк».
Долгие годы занимавший разные должности в АтаБанк-е, О.Ибрагимов в 2018 году был выдвинут на пост директора департамента Развития Бизнеса.
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