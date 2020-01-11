Изменена схема движения на Бибиэйбатской дороге в Баку

11 января 2020 18:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения безопасного движения регулярных маршрутных автобусов, а также других транспортных средств, изменена схема движения на Бибиэйбатской дороге в Баку.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, одна из двух полос выделена всем участникам движения для въезда в город, а другая - только для автобусов, занимающихся регулярными пассажирскими перевозками в направлении из города. Выезд для других автотранспортных средств предусмотрен по территории жилого массива "20-й участок".

Таким образом, проблема, которая наблюдалась на данной территории в связи с движением автобусов, решена.

Также здесь нанесена соответствующая дорожная разметка и установлены дорожные знаки согласно проекту, совместно подготовленному Госагентством автомобильных дорог и Бакинским транспортным агентством.

В целом строительно-восстановительные работы на территории планируется завершить уже в текущем квартале.

(Текст: Турал Гараджаев)

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