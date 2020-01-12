Завтра в Баку ожидаются дожди

12 января 2020 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами с перерывами возможны дожди, северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5, днем - 6-8 градусов тепла, в Баку ночью - 3-5, днем - 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и поднимется с 762 миллиметров до 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 85-95 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горах и предгорных районах - снег. Днем в большинстве районов будет без осадков. В отдельных местах ожидается туман. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 6-11 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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