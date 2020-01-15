Кадровое изменение в Главном управлении полиции Баку

БАКУ /Trend/ - Начальник Управления по следствию и дознанию Главного управления полиции (ГУП) Баку, полковник полиции Назим Исмайлов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Управления оперативной и статистической информации ГУП Баку, сообщает в среду Trend.
Приказ о назначении подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.
Информацию подтвердил глава пресс-службы ГУП Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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