Очередной успех азербайджанских школьников на Международной Олимпиаде при поддержке Azercell

18 января 2020 14:06 (UTC+04:00)

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С 8 по 15 января 2020-го года в Казахстане в городе Алматы прошла 16-ая Международная Жаутыковская Олимпиада с участием 82 команд из 20 стран. Школьники, представляющие Азербайджан, завоевали на олимпиаде 1 золотую, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.

Отметим, что ученик 11-го класса лицея с уклоном физики, математики и информатики при Министерстве Образования Абуталыб Намазов привез в Азербайджан первую золотую медаль по информатике за всю историю участия нашей страны на международных олимпиадах. Ученик 11-го класса Мурад Эйнизаде, получающий образование в этом же лицее, выиграл серебряную медаль, а ученик 10-го класса Гянджинской средней школы №15 Азиз Гусейнов — бронзовую медаль по информатике. В свою очередь, ученики 11-го класса лицея с уклоном физики, математики и информатики при Министерстве Образования Мурад Агазаде и Аббас Мамедов завоевали серебряные медали, а ученик 9-го класса лицея с уклоном физики, математики и информатики при Министерстве Образования Тогрул Аббасов и ученик 11-го класса средней школы №1 села Малыбейли Шушинского района Вугар Гулиев – бронзовые медали по математике. Ученик 11-го класса лицея с уклоном физики, математики и информатики при Министерстве Образования Махаммад Юсифов также достойно представил нашу страну, завоевав бронзовую медаль по физике.

Azercell Telekom сыграл особую роль в успехе наших школьников. Так, при поддержке Министерства Образования и компании Azercell в специальных центрах созданы условия для подготовки школьников к международным турнирам по информатике и раскрытия их научного потенциала.

Стоит отметить, что компания Azercell выступила в качестве цифрового спонсора на 31-ой Международной олимпиаде по информатике, которая проводилась в Азербайджане в августе текущего года. В олимпиаде приняли участие представители официальной делегации, состоящей из более чем 600 школьников, а также учителей из 88 стран и регионов, в том числе и из Азербайджана.

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Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".

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