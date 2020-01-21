В Азербайджане пройдет пробный экзамен по приему в магистратуру вузов и АН

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 2 февраля проведет пробный экзамен для желающих поступить в магистратуру вузов и АН Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

Пробный экзамен будет организован по модели приемного экзамена.

Экзамены пройдут в Баку, Гяндже и Нахчыване.

Регистрация на экзамен началась на сайте ГЭЦ с 11:00 21 января и продлится до 11:00 27 января.

(Автор6 Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.