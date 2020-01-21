Автобусы выездной регистрации на конкурс "Восхождение" отправились в регионы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Автобусы выездной регистрации для участия в конкурсе "Восхождение" отправились в регионы.

Как сообщает во вторник Trend, целью этих мероприятий является информирование населения в связи с конкурсом и предоставление лицам с ограниченными доступом к ИКТ возможности регистрации.

В соответствии с направлениями движения в первый день были проведены встречи в Сумгайыте (9:00-14: 00), Гаджигабуле (10:00-13:00), Ширване (14:00-16:30) и Сиязане (15:00-18:00).

Далее, 22 января пройдут встречи в Сальяне (9:30-11:30), Билясуваре (13:00-15:00), Масаллы (16:00-18:00), Шабране (9:30-12:00), Губе (13:00-16:00), 23 января - в Гусаре (09:30-12:00), Хачмазе (13:30-17:30), Лянкяране (09:30-13:30), Астаре (15:00-17:00), 24 - января в Нефтчале (12:00-14:00), Шамахы (10:00-13:00), Исмайыллы (14:30-18:00), 25 января - в Габале (09:30-13:00), в Шеки (14:00), 26 января - в Балакене (14:00), в Загатале (10:00-13:00).

Проект реализуется при поддержке местных управлений министерства молодежи и спорта, Фонда молодежи, "Центров карьерного развития" в Центрах Гейдара Алиева, Центра молодежи и Общественного объединения "Региональное развитие".

Отметим, что конкурс "Восхождение" был учрежден распоряжением главы государства 26 июля 2019 года с целью выявления и поддержки потенциальных руководителей с высоким интеллектом и управленческими качествами, а также для создания банка кадровых резервов в стране.

Регистрация будет завершена второго февраля.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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