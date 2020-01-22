Азад Рагимов обратился к молодежи в связи с конкурсом "Восхождение" (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Регистрация для участия в конкурсе "Восхождение", учрежденного указом Президента Ильхама Алиева, будет продолжаться до второго февраля.

Как сообщает в среду Trend, в данной связи член Оргкомитета конкурса "Восхождение", министр молодежи и спорта Азад Рагимов обратился к молодежи:

"Дорогие молодые друзья, конкурс "Восхождение" - шанс для амбициозных, уверенных в себе молодых людей, желающих продвинуться по карьерной лестнице. Молодые люди с ясным сознанием, креативным мышлением, решительным характером и современными навыками, соответствующими требованиям XXI века, должны заявить о себе, принять участие в решении судьбоносных проблем, управлении страной. "Восхождение" это новый путь для молодежи со здоровым мышлением!

После завершения процесса укрепления государственной независимости Азербайджана в сфере работы с молодежью реализованы крупные проекты, служащие развитию нового поколения, осуществлены необходимые реформы. Возьмем для примера начавшееся в стране и охватившее различные сферы волонтерское движение. Это движение послужило развитию и продвижению молодежи. Молодежь, которая была добровольно привлечена к деятельности во многих областях - начиная от вузов и до различных отдельных организаций, приобрела богатый опыт. Они продвигались не только там, где было необходимо управлять мероприятиями, но и где требовалось их мнение, активность. Волонтеры постоянно ощущали помощь государства в построении личной карьеры. Им было отдано предпочтение везде. Очередным шансом для волонтеров является конкурс "Восхождение".

"Восхождение" - шанс не только для них, но и для всей молодежи!

Конкурс "Восхождение" предназначен для поиска, отбора и воспитания новых руководителей, имеющих независимое мнение, навыки управления. Молодые люди, у которых есть на это силы, не должны сомневаться и своим участием в конкурсе заявить о себе.

Дорогая молодежь, присоединяясь к конкурсу "Восхождение" вы должны гарантировать свой успех, нацелиться на вершину, о которой вы мечтали. Потому что кратчайший путь к вашей цели лежит через конкурс "Восхождение". Не медлите продемонстрировать свои возможности и навыки.

Используйте возможности конкурса "Восхождение" и развивайте свои навыки управленцев. Государство проводит этот конкурс в качестве продолжения реформ, направленных на развитие молодежи. Таким образом вы можете получить гранты для участия в профессиональных тренингах, можете всесторонне развить свои навыки, установить необходимые связи, стать членом единой команды и с вместе с профессиональными наставниками достичь максимально больших целей.

Присоединяйтесь к "Восхождению", пусть "Восхождение" начнется с вас!", - говорится в обращении.

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