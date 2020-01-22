В Национальной арене гимнастики в Баку я чувствую себя как дома – израильская спортсменка Линой Ашрам

БАКУ/Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы сборной команды Израиля по художественной гимнастике, сообщает в среду Trend. В учебно-тренировочных сборах принимают участие как взрослые гимнастки, так и юниоры.

"В Баку я приезжаю не в первый раз, но каждый раз с большой радостью. Мне нравится, что наши учебно-тренировочные сборы проходят именно здесь, ведь в Национальной арене гимнастики я чувствую себя как дома. Можно сказать, что тут моя вторая семья, поэтому я провожу здесь очень много времени. Главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Васильева нам очень помогает, за что мы ей благодарны. В Баку созданы великолепные условия для тренировок, я прохожу здесь подготовку к соревнованиям на высоком уровне", - сказала израильская гимнастка Линой Ашрам.

Говоря о выступлениях азербайджанских гимнасток Линой Ашрам подчеркнула, что с каждым разом они все больше и больше улучшают свою программу.

"У азербайджанских гимнасток очень интересные упражнения, приятно наблюдать за их успехами и достижениями", - добавила Ашрам.

Напомним, что на 37-м Чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку, который прошел 16-22 сентября 2019 года, Линой Ашрам заняла третье место в индивидуальном многоборье, завоевала "серебро" в упражнениях с булавами, лентой и обручем, а также завоевала бронзовую медаль в упражнении с мячом. Команда Израиля заняла второе место в командном зачете.

(Авторы: Наргиз Садыхова, Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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