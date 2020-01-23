Аскер Алекперов: Защита культурного наследия - одно из приоритетных направлений политики руководства страны

БАКУ/Trend/ - Наша цель неизменна, все осуществляемые работы направлены на сохранение и развитие как международно-значимого туристического, но в то же время живого, исторического объекта "Ичеришехер", обладающего богатой древней культурой.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на пресс-конференции по итогам 2019 года сказал председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Аскер Алекперов.

Он сообщил, что защита и пропаганда культурного наследия является одним из приоритетных направлений политики руководства страны, осуществляемой в этой сфере. Благодаря постоянному вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в направлении защиты, исследования и пропаганды историко-культурных памятников, культурного наследия, на территории заповедной зоны "Ичеришехер" осуществлены крупные мероприятия.

Проинформировав о мероприятиях, проведенных руководством заповедника, Алекперов отметил, что в прошлом году, при поддержке Фонда Гейдара Алиева, прошел фестиваль Насими, в рамках которого ряд мероприятий были проведены на территории заповедника.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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