Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали десятки азербайджанцев

26 января 2020 10:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, соответствующие структуры принимают меры по эвакуации азербайджанских студентов, обучающихся в зоне землетрясения в Турции.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, процесс эвакуации граждан Азербайджана из зоны землетрясения в Турции продолжался всю ночь.

Автобусы из Элязыга и Малатьи около 5-6 часов утра доехали до Игдыра. После завтрака наши граждане пересели в отправленные из Нахчывана автобусы.

Один из трех автобусов доехал до Нахчывана, второй уже доезжает. Третий автобус прибудет в Нахчыван примерно через два часа. 42 из 105 эвакуированных азербайджанских граждан уже в Нахчыване. Остальные 63 человека на двух автобусах также скоро прибудут в Нахчыван.

Затем наши граждане прилетят в Баку самолетом, отправленным в Нахчыван по поручению Президента Азербайджана.

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