Азербайджанский студент, эвакуированный из Турции: Президент Ильхам Алиев вновь показал, что в центре государственной политики стоят интересы граждан

27 января 2020 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Выражаем глубокую признательность Азербайджанскому государству, Президенту Ильхаму Алиеву за то, что в тяжелую минуту были рядом со своими гражданами.

Об этом в понедельник сказал Trend эвакуированный из зоны землетрясения в Турции студент второго курса экономического факультета университета Фырат в провинции Элязыг Шахин Гусейнов.

Он отметил, что после землетрясения Азербайджанское государство незамедлительно проявило интерес к судьбе азербайджанских студентов, обучающихся в Элязыге: "Мы провели ночь на улице. Ситуация в городе была нехорошей, мы были в затруднении, не знали, что делать и куда идти. Но наше государство решило все вопросы, Президент Ильхам Алиев дал поручение, и для нашей транспортировки из Элязыга в Нахчыван был отправлен автобус, а из Нахчывана в Баку организован авиарейс. Глава государства еще раз показал, что он - Президент каждого своего гражданина, всегда рядом с ними, и в центре политики Азербайджанского государства стоят интересы граждан. Еще раз выражаем благодарность Президенту Азербайджана".

Отметим, что 24 января в районе Сивриджа восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение силой 6,8 баллов. В результате землетрясения погибли 39 человек, пострадали в той или иной степени 1607.

По поручению Президента Ильхама Алиева 102 азербайджанских студента, эвакуированных в Нахчыван из зоны землетрясения, 26 января были доставлены самолетом в Баку.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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