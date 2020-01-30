Некоторые функции на сайте Buta Airways будут временно недоступны

БАКУ/Trend/ - В связи с переводом ресурсов авиакомпании Buta Airways на платформу инновационного флагмана индустрии Amadeus, некоторые функции на официальном сайте www.butaairways.az начиная с 5 февраля (20:00, GMT+4) будут временно недоступны, сообщили в четверг Trend в авиакомпании.

В период проводимых работ на сайте в мобильном приложении не будет работать форма приобретения авиабилетов, онлайн-регистрация и страница управление бронированием.

Технические работы планируется завершить в течение 48 часов, однако, возможны более длительные задержки в восстановлении сервисов регистрации и управление бронированием.

В период, когда не будет работать онлайн-регистрация, регистрация в аэропортах вылета на всех рейсах будет осуществляться бесплатно.

В случае возникновения дополнительных вопросов можно обращаться в круглосуточный call-центр авиакомпании по электронной почте callcenter@butaairways.az через форму обратной связи на сайте, либо по WhatsApp: +994 70 437 40 86.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.