В Баку определены основные направления деятельности стран тюркского мира на 2020 год

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку было проведено третье заседание Научного совета Международной тюркской академии, сообщает в четверг Trend.

В заседании принимали участие президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиз Мехтиев, министр образования Джейхун Байрамов, замминистра образования Казахстана и Кыргызстана Канат Сарсембаев и Жапаркул Ташиев, руководитель Управления образования и преподавания Национального министерства образования Турции Бурханеттин Донмез, зампред Высшего образовательного совета Турции Мехмет Шишман, генсек Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев, генсек Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств Алтынбек Мамаюсупов, президент Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, заместитель генсека ТЮРКСОЙ Билал Чакыджы, а также послы и дипломаты Турции, Казахстана, Кыргызстана, Венгрии и Узбекистана, аккредитованные в Азербайджане.

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