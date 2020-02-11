АН Азербайджана: Экзаменуемые показали плохие результаты по иностранному языку

БАКУ /Trend/- В этом году Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) впервые провел экзамен по иностранному языку для приема в докторантуру и диссертантуру НАНА, но нужно признать, что результаты по иностранному языку, которые показали кандидаты, желающие поступить в диссертантуру, нас не устроили.

Об этом сказал академик-секретарь НАНА Аминага Садыхов, сообщает во вторник Trend.

Он добавил, что по обоюдному согласию НАНА и минобразования установили проходной балл по иностранному языку был установлен на уровне 20 баллов, однако поскольку примерно половина кандидатов, подавших заявления, не смогла его набрать, они считаются не сдавшими экзамен:

«НАНА и минобразования анализирует результаты экзаменов, и, в случае необходимости, могут обратиться в ГЭЦ о снижении проходного балла, потому что новые правила приема в этом году применяются впервые, и у кандидатов были определенные трудности по иностранному языку. Что касается докторантуры, то уже несколько лет, как во время приема требуется международный сертификат по знанию иностранного языка. Поэтому те, кто подал документы в докторантуру, знали, что их ждет серьезное испытание. Поэтому здесь ситуация хорошая. Но все равно половина подавших документы не смогла набрать проходные баллы».

Академик-секретарь отметил, что диссертантам могут быть сделаны определенные послабления: «Все равно в ходе учебы они вновь должны будут сдать экзамен по иностранному языку».

Садыхов напомнил, что в этом году для приема в докторантуру и диссертантуру АН Азербайджана было выделено около 300 мест.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)