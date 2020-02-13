Очень люблю Национальную арену гимнастики в Баку - Олимпийский чемпион по прыжкам на батуте

БАКУ /Trend/ - Очень люблю Национальную арену гимнастики в Баку, зал здесь уютный и комфортный. Об этом сказал в четверг Trend Олимпийский чемпион, участник соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку, китайский гимнаст Донг Донг (Dong Dong).

"Так как я уже выступал на этой арене, то ехал в ваш город с радостным настроением, счастлив находиться здесь. В зале Национальной Арены гимнастики в Баку царит доброжелательная атмосфера. Нам создали все условия для подготовки к соревнованиям, она проходит как в тренировочном зале, так и непосредственно на подиуме. Надеюсь, что добьюсь хороших результатов, и завоюю Кубок мира. Я верю в победу, хотя в спорте точно ничего нельзя предугадать," - сказал он.

По словам китайского гимнаста, основными соперниками он считает членов своей сборной. "Гао Лэй - очень сильный гимнаст, также сильные соперники спортсмены из России", - подчеркнул гимнаст.

Говоря об уровне подготовки азербайджанских гимнастов Донг Донг отметил, что их спортивное мастерство растет с каждым разом.

"Азербайджанские гимнасты изо дня в день повышают свой уровень, активно развиваются. Условия, которые для них созданы в Баку способствуют успешнму продвижению вперед. Верю, что у них большое будущее", - сказал китайский спортсмен.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) пройдет в Баку 15-16 февраля. В Кубке, который носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, примут участие 150 гимнастов из 30 стран.

В первый день двухдневных соревнований пройдут квалификации, а во второй день состоятся финалы. Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на Кубке мира представят два гимнаста - Сельджан Магсудова (индивидуальные прыжки на батуте) и Фарид Мустафаев (акробатическая дорожка).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)