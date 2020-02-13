Адаптация команды проходит легко – французский тренер

БАКУ/Trend/ - Тренер сборной Франции по прыжкам на батуте Гийом Буржон (Guillaume Bourgeon) надеется, что его подопечные завоюют медали на Кубке мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку, об этом он сказал в четверг Trend.

"Кубок мира в Баку – это возможность для спортсменов получить лицензии на Олимпийские игры в Токио. Так что борьба за очки будет идти не только между спортсменами из разных стран, но и внутри одной команды", – сказал он.

Гийом Буржон рассказал, что сборная Франции прилетела в Баку за два дня до начала соревнований.

"Адаптация нашей команды проходит легко. Думаю, двух дней перед соревнованием вполне достаточно для подготовки. К тому же во Франции команда провела усиленные тренировки, и в Баку приехала уже подготовленной. Здесь для участников соревнований всегда создаются хорошие условия, предоставляется тренировочный зал, инвентарь", - добавил спортсмен.

Гийом Буржон подчеркнул, что посещал соревнования в Баку неоднократно, в том числе в 2015 году присутствовал на I Европейских играх: "Для меня каждый раз огромное удовольствие находиться с визитом в Баку".

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) пройдет в Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля. В Кубке, который носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, примут участие 150 гимнастов из 30 стран.

В первый день пройдут квалификационные, а во второй день финальные соревнования. Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на Кубке мира представят два гимнаста - Сельджан Магсудова (индивидуальные прыжки на батуте) и Фарид Мустафаев (акробатическая дорожка).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова).