Регулирование трудовых отношений с учителями достигшими максимального возраста не централизовано

БАКУ/Trend/ - В общеобразовательных школах Азербайджана не всегда соблюдаются правила в вопросе соблюдения максимального возраста для работы учителей.

Об этом сказал заместитель заведующего отделом по человеческим ресурсам министерства образования Мурад Джамалзаде, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, иногда 68-69-летнему учителю начальных классов поручают первый класс для ведения уроков: «То есть, этот учитель должен работать как минимум до 72-73 лет. По законодательству Азербайджана возрастной ценз установлен на уровне 70 лет. Поэтому эти вопросы должны рассматриваться».

По словам Джамалзаде, регулирование трудовых отношений с учителями, работающими в общеобразовательных школах и достигшими максимального возраста в работе, пока не централизовано: «Этот процесс осуществляется по совместному согласованию местных органов управления образования и территориальных центров финансового учета. Как будет меняться этот процесс на следующих этапах - будет известно по результатам мониторингов и анализов. Минобразования проводит мониторинги, готовит квартальные отчеты. Согласно отчетам, в определенных регионах встречаются случаи нарушения правил».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)