Побережье Каспия расчищено от синтетических сетей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Региональное управление экологии и сотрудники Управления полиции на водном транспорте провели очередной рейд на побережье Каспийского моря - в поселке Истису и селе Ниязоба Хачмазского района - с целью расчистки территорий от синтетических сетей и других запрещенных средств охоты.

Об этом сказал журналистам начальник пятого Регионального управления экологии Вагиф Джавадов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

По его словам, во время рейда вышеназванные территории были расчищены от синтетических сетей: «По факту был составлен акт. Управление полиции на водном транспорте проводит расследование для выявления тех, кем были установлены сети, и принятия мер в соответствии с законом».

Джавадов также призвал всех поддержать пропаганду вылова рыбы цивилизованными способами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)