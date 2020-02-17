Полный запрет на охоту в Азербайджане может привести к правонарушениям - представитель WWF

БАКУ /Trend/ - Я сторонник того, чтобы в соответствии с передовой международной практикой в Азербайджане в ограниченной форме была разрешена охота.

Об этом в понедельник сказал Trend руководитель азербайджанского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) Эльшад Аскеров.

По его словам, если в Азербайджане охота будет запрещена полностью, то это может привести к тому, что охотники будут прибегать к незаконным путям.

Представитель WWF отметил, что сегодня отношение общества Азербайджана к охоте несколько неоднозначное.

"Некоторые считают, что охота должны быть запрещена, некоторые - сторонники урегулирования этого вопроса в определенной форме, а некоторые вообще считают охоту своим законным правом. Естественно, есть люди, которые хотят получить запретное незаконными путями. Например, на территориях, где охота запрещена, такие люди прибегают к незаконным действиям, ставят на этих территориях ловушки, тайно осуществляют свои замыслы", - сказал Аскеров.

По мнению специалиста, для регулирования охоты в Азербайджане необходимо изучение международной практики. По словам Аскерова, с этой точки зрения международный форум на тему "Устойчивая охота в Азербайджане: риски и возможности", который будет проведен при организационной поддержке азербайджанского представительства WWF 27 февраля, имеет большое значение.

"В ходе форума, который пройдет с участием международных специалистов, соответствующих госструктур и представителей общества-энтузиастов в этой сфере, будут обсуждаться волнующие общество вопросы. В соответствии с проведенными обсуждениями и озвученными мнениями, в итоге будет принято соответствующее решение", - уточнил Эльшад Аскеров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)