Заур Алиев: В клиники регионов Азербайджана будут привлечены врачи с зарубежным образованием

БАКУ /Trend/ - Госагентство по обязательному медицинскому страхованию старается привлечь к работе в клиники в регионах Азербайджана выпускников зарубежных вузов.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель правления Агентства Заур Алиев, сообщает в четверг Trend.

Алиев добавил, что также с минздравом ведутся переговоры о том, чтобы медицинские специалисты, окончившие резидентуру и получившие назначение в регионы, работали там как минимум три года.

Председатель правления отметил недостаточное количество медспециалистов в некоторых сельских местностях: "Поэтому Агентство старается за короткое время решить этот вопрос, и думаем мобилизовать в регионы студентов, которые учились в Турции. В связи с этим с ними ведутся переговоры, будут применяться и поощрительные меры».

По его словам, также планируется представить правительству предложения по открытию медицинских факультетов в государственных больницах некоторых регионов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)