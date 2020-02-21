С этого года в Азербайджане будет вестись электронный прием в I класс

БАКУ/Trend/ - В 2020-2021 учебном году прием в I классы всех общеобразовательных школ Азербайджана будет осуществляться в электронном порядке, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобразования.

Дети подготовительных групп, где преподавание проводится на азербайджанском языке, будут автоматически приняты в первые классы школ, где они обучаются.

С 10 марта родители или законные представители детей должны распечатать заявление в личных электронных кабинетах www.mektebeqebul.edu.az и представить их в школу, куда они ходят в "нулевку".

Прием в первые классы детей, которые ходят в "нулевку", где преподавание идет на другом языке, будет осуществляться по результатам собеседований, которые будут оценивать устную речь на этом языке.

Собеседования будут организованы местными органами управления образованием с 24 февраля по 3 марта. Об этом эти органы предоставляют соответствующую информацию родителям.

Прием в первый класс детей, которые не ходят в "нулевку", тоже будет осуществляться в электронном порядке www.mektebeqebul.edu.az

Для этого родители с 10 марта должны пройти электронную регистрацию, а с 13 марта выбрать школу.

В том же порядке и на основании результата собеседований по оценке устной речи будет осуществляться прием в первые классы детей, желающих учиться на другом языке. Эти собеседования начнутся с 1 апреля.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)