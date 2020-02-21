Мирсалам Гамбаров: В некоторых проектах скрывается наличие зеленых насаждений

БАКУ /Trend/ - В некоторых проектах, которые представляются министерству экологии и природных ресурсов для экологической экспертизы, скрывается информация о наличии зеленых насаждений.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал начальник Управления государственной экспертизы министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Гамбаров.

По его словам, с целью выдачи заключений, объективного оценивания строительных и инфраструктурных проектов с точки зрения экологии, обеспечения прозрачности и информированности общественности, с прошлого года в Управлении проводятся общественные слушания.

Гамбаров отметил, что в этих слушаниях принимают участие исполнители проектов, общественность и представители НПО, соответствующие эксперты и специалисты. На них обсуждается воздействие на окружающую среду каждого представленного в Управление проекта, механизмы компенсации, учитываются интересы населения.

Заключения по всем экологическим проектам выдаются только после общественных слушаний, обсуждений с участием заинтересованных сторон.

"Министерство также входит в положение предпринимателей и не является сторонником создания задержек. Потому что, в результате строительства старые здания обновляются, столица становится краше. Однако в этом вопросе требуется комплексный подход. Главной задачей для нас, как министерства, является охрана деревьев, зеленых насаждений", - уточнил Мирсалам Гамбаров.

Он добавил, что при реализации некоторых проектов порой становится необходимо перемещение деревьев, а в случае если это невозможно - их удаление с территории. Однако при вынесении итогового заключения перед исполнителем ставится обязательное требование по созданию полосы зеленых насаждений на 25 процентах территории, отведенной для строительства.

"Министерство готово даже предоставлять предпринимателям деревья для посадки. Хотел бы отметить, что на следующих слушаниях будут обсуждаться проекты по добыче полезных ископаемых из недр земли. В последний раз такие обсуждение прошли на прошлой неделе в Гяндже, также планируется проведение таких мероприятий в других регионах страны", - сказал Мирсалам Гамбаров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)