Землетрясение в Иране вновь ощущалось в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Еще одно землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано на турецко-иранской границе в 110 километрах к юго-западу от станции Нахчыван.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана,
Согласно информации, землетрясение ощущалось до 3-4 баллов в Нахчыванской Автономной Республике.
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