Azercell поддерживает стипендиальную программу Университета ADA

На протяжении своей деятельности компания Azercell Telekom способствует развитию информационно-коммуникационных технологий в Азербайджане и уделяет особое внимание профессиональному росту квалифицированных кадров в этой области. На этот раз ведущий оператор мобильной связи страны поддержал отличившихся студентов факультета информационных технологий и инженерии Университета ADA, предоставив им стипендии.

Студенты были награждены на мероприятии «День академического превосходства», организованном в Университете ADA 21 февраля. В итоге четыре студента были освобождены от платы за обучение, получив стипендию имени всемирно известного азербайджанского ученого и основателя теории нечеткой логики Лютфи Заде. Кроме того, 22 студента получили 50%, а 23 студента-25% скидку на плату за обучения.

Напомним, что ООО «Azercell Telekom» оказывает финансовую поддержку фонду Университета ADA начиная с 2013 года. Следует отметить, что активный участник и инициатор социальных проектов компания Azercell, за 23 года инвестировала более 19 миллионов долларов в этом направлении.