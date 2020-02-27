Охотничий билет не является разрешением на охоту - минэкологии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вопрос охоты весьма актуален. Общественность крайне чувствительна к этому вопросу.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе выступления на форуме "Устойчивая охота в Азербайджане: риски и возможности" сказал директор департамента министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде. Он отметил, что основная работа Министерства, которое является уполномоченным ведомством в этой сфере, заключается в прививании чувства ответственности людям, занимающимся охотой.

"Следует учесть, что охотник, независимо от гражданства, представляет риск для общества, природы, а также самого себя. Ответственные охотники, чтобы заниматься законной охотой, должны приобретать охотничий билет. Для этого требуется сдать экзамен. Однако получение билета, не дает автоматического права на охоту. Для охоты нужно приобрести лицензию, то есть разрешение на охоту. С 2019 года выдача лицензий гражданам зарубежных стран осуществляется посредством "Службы ASAN". Граждане Азербайджана могут получить это разрешение в местных территориальных отделениях министерства", - сказал Ализаде.

Директор департамента добавил, что вопрос лицензий воспринимается неоднозначно.

"Большинство охотников хотят разрешение на безлимитную охоту. Однако это неправильный подход. Министерство выдавая лицензии руководствуется определенными пропорциями", - пояснил Хикмет Ализаде.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)