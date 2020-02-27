По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева взял под контроль лечение Диляры Бахмановой

БАКУ /Trend/ - По поручению Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, при поддержке Фонда проводится лечение Диляры Бахмановой, пострадавшей в результате нападения бывшего мужа.

Мать Д.Бахмановой Эльмира Зейналова рассказала, что неделю назад помощник Президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров позвонил ей и поинтересовался состоянием здоровья ее дочери.

"Анар муаллим отметил, что Первый вице-президент Мехрибан Алиева проинформирована о случившемся с моей дочерью Дилярой и поручила принять все необходимые меры для ее лечения. Каждый день несколько высококвалифицированных врачей посещают больницу, где лечится Диляра, проводят осмотр и определяются с дальнейшими мерами. Диляру впервые прооперировали в "Семашко", но врачи рекомендовали ей еще одну операцию. Спасибо Мехрибан ханум за все это. Она тоже мать, и у нее две дочери. Мы очень ей благодарны. Расходы, связанные с лечением, взял на себя Фонд Гейдара Алиева, это стало огромной поддержкой для нашей семьи", - сказала Зейналова.

Отметим, что 1 февраля Д.Бахманова подверглась нападению бывшего мужа Джейхуна Бахманова, когда вышла из дома, чтобы отвести свою 16-летнюю дочь к врачу. Дж.Бахманов нанес бывшей жене 16 ножевых ранений. По факту возбуждено уголовное дело по обвинению в попытке умышленного убийства. В отношении Дж.Бахманова избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.