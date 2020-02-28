В Азербайджане не будут ограничивать массовые культурные мероприятия - министр

БАКУ/Trend/ - Введение ограничения на проведение массовых культурных мероприятий в связи с угрозой коронавируса в Азербайджане не имеет оснований.

Об этом сказал журналистам министр культуры Абульфас Гараев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, если в Азербайджане будет выявлен факт распространения коронавируса, то конечно же могут быть введены некоторые ограничения по проведению массовых мероприятий.

Министр подчеркнул, что на погранично-пропускных пунктах предпринимаются все необходимые меры: "Считаю, что оснований на ограничение в проведении какого-либо мероприятия нет. Согласен, что вирус уже широко распространен в мире, однако соответствующие государственные структуры Азербайджана предпринимают все необходимые меры, и говорить о массовых ограничениях не стоит".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)