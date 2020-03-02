Бактрансагентство создало штаб в связи с угрозой коронавируса (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Бакинском транспортном агентстве (БТА) создан штаб для предотвращения угрозы коронавируса (Covid-19), осуществления в связи неотложных и профилактических мероприятий, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

Наряду с этим, в агентстве функционирует «горячая линия» (012) 404-79-95.

Как говорится в сообщении Агентства, продолжаются упреждающие меры по пресечению распространения острых респираторных заболеваний (ОРЗ) в общественном транспорте.

В этой связи за последние дни в столице продезинфицированы около 1500 пассажирских автобусов.

Как продолжение дезинфекционных мероприятий проведена встреча с перевозчиками, даны соответствующие поручения.

В БТА также добавили, что в хабе «Кёроглу» увеличено число дезинфекционных мер.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)