Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям и пешеходам в связи с непогодой

БАКУ /Trend/ - В связи с непогодой Главное управление дорожной полиции (ГУДП) обратилось к водителям и пешеходам, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление.

В связи с сильным ухудшением видимости в темное время суток в условиях нестабильной погоды, наблюдаемой в большинстве регионов республики, ГУДП МВД призывает водителей быть чрезвычайно внимательными и осторожными, не совершать маневры и обгоны без крайней на то необходимости, выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями. Пешеходы также должны особенно внимательны, учитывать, что приближающийся автомобиль может не сразу остановиться в связи с мокрым дорожным покрытием, переходить дорогу строго в установленных местах, не выходить на проезжую часть.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)