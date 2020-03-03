Отложен приемный экзамен в спецшколу Погранслужбы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В соответствии с неотложными мерами по предотвращению угрозы распространения на территории страны коронавирусной инфекции отложен приемный экзамен в пятый класс спецшколы Государственной пограничной службы, который планировалось провести 9 марта, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

О дате экзамена будет сообщено за неделю до дня его проведения

Также отложен выпускной экзамен для 9-х классов, который тоже должен был состояться 9 марта.

Напомним, что Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана вчера принял решение о приостановлении учебно-воспитательного процесса и связанных с ним мероприятий во всех учебных заведениях страны до 9 марта (первый учебный день установлен 10 марта).



Текст: Кямаля Сеидова