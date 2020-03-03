В Азербайджане будут газифицированы свыше 1700 частных домов

БАКУ /Trend/ - ПО "Азеригаз" приступило к реализации плана газификации на 2020 год.

Как сообщили во вторник Trend в объединении, согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева от 2 марта 2020 года, в шести населенных пунктах четырех городов и районов в целом будут газифицированы 1700 частных домов.

Согласно распоряжению, для указанных мероприятий SOCAR будет выделено девять миллионов манатов.

В новых жилых массивах поселков Шыхзаманлы и Джавадхан города Гянджа будут газифицированы до 980 частных домов, в селах Ашагы Дашкесан и Кемергая Дашкесанского района - свыше 200 частных домов, также в селе Тоганалы Гёкгёльского района - около 390 частных домов и в новом жилом массиве на территории села Шеркар Самухского района - около 150 частных домов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)