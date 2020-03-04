Игры Чемпионата Азербайджана по волейболу перенесены
БАКУ /Trend/ - Игры Чемпионата Азербайджана по волейболу перенесены, сообщает в среду Trend со ссылкой на Федерацию волейбола.
Данный шаг предпринят в соответствии с информацией Оперативного штаба при Кабмине в рамках неотложных мер с целью предотвращения угрозы, которую может представлять на территории Азербайджана инфекция коронавируса COVİD - 19.
По решению Федерации, отложены также и матчи Суперлиги, Высшей лиги и первой Лиги, намеченные на 4-10 марта.
Даты проведения отмененных игр пока не уточнены.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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