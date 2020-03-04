БАКУ /Trend/ - Игры Чемпионата Азербайджана по волейболу перенесены, сообщает в среду Trend со ссылкой на Федерацию волейбола.

Данный шаг предпринят в соответствии с информацией Оперативного штаба при Кабмине в рамках неотложных мер с целью предотвращения угрозы, которую может представлять на территории Азербайджана инфекция коронавируса COVİD - 19.

По решению Федерации, отложены также и матчи Суперлиги, Высшей лиги и первой Лиги, намеченные на 4-10 марта.

Даты проведения отмененных игр пока не уточнены.

(Текст: Кямаля Сеидова.)