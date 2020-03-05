В Азербайджане усилен контроль над продажей медицинского спирта и масок
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане усилен контроль над продажей медицинского спирта и масок.
Как сообщили в четверг Trend в министерстве экономики, в связи угрозой распространения коронавируса, как и во всем мире, так и в Азербайджане наблюдается рост потребности населения в некоторых лекарственных средствах, медицинском спирте и масках.
"Наблюдения показывают, что в ряде стран уже наблюдается дефицит медицинских масок. Рабочая группа при министерстве экономики и соответствующие структуры министерства продолжают мониторинги и анализы в данном направлении. Исследования показывают, что местное производство способно полностью обеспечить потребность страны в 95-процентном спирте", - сказали в министерстве.
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