Бакинский медиа-центр создал новый видеоролик "Азербайджан"

БАКУ /Trend/ - Бакинский медиа-центр создал видеоролик под названием "Азербайджан".

Как сообщили в субботу Trend в Центре, в видеоролике показаны чарующая природа, динамичная культурная и спортивная жизнь страны, обычные будни жителей страны.

Азербайджан, проводив холодную зиму, встречает весну, которая овеет души солнечным и свежестью природы.

Бакинский медиа-центр своим видеороликом вновь приглашает зрителя совершить виртуальное путешествие по стране в атмосфере весеннего пробуждения.