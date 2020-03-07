В связи с коронавирусом в Азербайджане продезинфицированы более 4 тысяч учебных заведений

БАКУ/Trend/ - В рамках профилактических мер для пресечения распространения коронавируса COVID-19 продезинфицированы 4 250 учебных заведений, входящих в систему министерства образования Азербайджана.

Об этом в субботу сказал Trend заведующий сектором связей с общественностью министерства здравоохранения Джасарат Валехов.

По его словам, данные мероприятия продолжаются и в других учебных заведениях.

Отметим, что с целью недопущения распространения в Азербайджане коронавируса Оперативный штаб при Кабинете министров принимает ряд мер в направлении установления инфицированных лиц в аэропортах, погранично-пропускных пунктах. Прибывающие в страну люди проверяются при помощи специального оборудования.

В больницах страны выделены специальные инфекционные палаты, созданы карантинные зоны, на протяжении всей границы с Ираном действуют передвижные лаборатории.

В рамках профилактических мер до 9 марта включительно приостановлено обучение во всех учебных заведениях, временно закрыты детские сады.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)