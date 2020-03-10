Поддержка болельщиков придает нам силы – азербайджанские спортсменки о подготовке к Кубку мира по спортивной гимнастике в Баку (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - 12-15 марта в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет Кубок мира FIG по спортивной гимнастике, сообщает Trend. Кубок носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020.

Согласно списку полученных заявок, в Кубке мира примут участие 42 страны. В составе делегаций в Баку приедут 360 человек, 158 из которых являются гимнастами.

В первые два дня четырехдневных соревнований пройдут квалификации, а следующие два дня состоятся финалы. Традиционный кубок AGF Trophy будет вручен гимнастам, набравшим наивысшие баллы за исполнение.

Азербайджан на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике представят Мурад Агарзаев, Марина Некрасова, Агамурад Гахраманов, Иван Тихонов, Самира Гахраманова, Джавидан Бабаев.

В предлагаемом вниманию читателей видеоролике Марина Некрасова и Самира Гахраманова рассказали о подготовке к соревнованию, отмечая, что данный Кубок мира FIG по спортивной гимнастике является пятым по счету проводимым в Азербайджане.

Самира Гахраманов впервые будет участвовать в Кубке мира, а также это ее первые соревнования во взрослой возрастной категории.

Гимнастки подчеркивают, что выступать на родной арене очень ответственно, поэтому они усилено готовятся к соревнованиям. "Ваша поддержка придает нам силы", - обратились к болельщикам гимнастки.

Напомним, что ранее Марина Некрасова и Иван Тихонов, обеспечили лицензии на Олимпийские игры, набрав достаточную сумму баллов в квалификации многоборья на Чемпионате мира, прошедшем в городе Штутгарт (Германия). Следует отметить, что лицензия Марины Некрасовой является первой Олимпийской лицензией в истории женской спортивной гимнастики Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)