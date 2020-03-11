В Азербайджане магистры будут получать дипломы решением Специализированного совета
БАКУ/Trend/ - Кабинет министров внес изменения в правила "Образцов государственных документов об образовании на общеобразовательном уровне и правил их выдачи", сообщает в среду Trend.
Эти правила устанавливают образцы государственных документов о получении образования на уровне бакалавра и магистра, а также регулируют порядок их выдачи.
Учет выдачи дипломов ведется по годам в отдельной книге, которая постоянно хранится в Национальной академии наук Азербайджана.
До этого в книгу регистрации заносились номер и дата решения Государственной аттестационной комиссии (специализированного Научного Совета).
В соответствии с изменением, специализированный Научный Совет заменен Специализированным советом.
Иными словами, магистерские дипломы будут выдаваться не по решению специализированного Научного Совета, а по решению Специализированного совета.
Соответственно и в магистерском дипломе специализированный Научный Совет заменен Специализированным советом.
Магистерский диплом даст основание лицам, защитившим магистерскую диссертацию, продолжить обучение в докторантуре, либо начать трудовую деятельность по соответствующей специальности (специализации).
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)