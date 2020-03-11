В Азербайджане магистры будут получать дипломы решением Специализированного совета

БАКУ/Trend/ - Кабинет министров внес изменения в правила "Образцов государственных документов об образовании на общеобразовательном уровне и правил их выдачи", сообщает в среду Trend.

Эти правила устанавливают образцы государственных документов о получении образования на уровне бакалавра и магистра, а также регулируют порядок их выдачи.

Учет выдачи дипломов ведется по годам в отдельной книге, которая постоянно хранится в Национальной академии наук Азербайджана.

До этого в книгу регистрации заносились номер и дата решения Государственной аттестационной комиссии (специализированного Научного Совета).

В соответствии с изменением, специализированный Научный Совет заменен Специализированным советом.

Иными словами, магистерские дипломы будут выдаваться не по решению специализированного Научного Совета, а по решению Специализированного совета.

Соответственно и в магистерском дипломе специализированный Научный Совет заменен Специализированным советом.

Магистерский диплом даст основание лицам, защитившим магистерскую диссертацию, продолжить обучение в докторантуре, либо начать трудовую деятельность по соответствующей специальности (специализации).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)