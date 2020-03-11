Численность населения Азербайджана превысила 10 млн человек

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 февраля, численность населения составила 10 073 200 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомстат.

Как говорится в сообщении, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 0,8 процентов.

(Текст: Кямаля Сеидова.)