Азербайджанский телеканал Lider TV возобновил вещание
БАКУ/Trend/ - Вещание азербайджанского телеканала Lider TV возобновлено, сообщает в среду Trend.
Телеканал продолжает работу.
Напомним, что вчера вещание телеканала было приостановлено с 22:01, когда в эфире шла передача Gecənin sehri.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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