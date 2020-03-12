Азербайджан снял запрет на импорт птицеводческой продукции из ряда регионов Украины

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) дало разрешение на импорт и транзит птичьего мяса с Украины в Азербайджан, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Меры против эпизоотии, проведенные Всемирной организацией здоровья животных на территориях Украины, где был зарегистрирован птичий грипп высокой патогенности, предотвратили новые вспышки этого заболевания. Поэтому импорт и транзит птичьего мяса с Украины в государства Евросоюза был разрешен.

В связи с этим АПБ приняло решение о снятии ограничения на импорт живой птицы и птицеводческой продукции с Украины, за исключением Винницкой области.

Решение относится к живой птице и продукции птицеводства, произведенной с 1 марта 2020 года.

Также АПБ обратилось в Государственный таможенный комитет для применения соответствующих мер на таможенно-пограничных пунктах в связи с въездом в страну или транзитом транспортных средств с Украины.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)