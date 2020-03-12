Азербайджан продлил время закрытия границы с Ираном - Оперативный штаб (версия 2)
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БАКУ/Trend/ - Азербайджан продлил время закрытия границы с Ираном, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус COVİD-19 глобальной пандемией, срок решения о временном закрытии государственной границы с Ираном на основании ограничительного режима, принятого 29 февраля 2020 года с целью недопущения распространения вируса на территории Азербайджана, продлен еще на две недели.
(Автор: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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