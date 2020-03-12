В Азербайджане изменили даты выходных на Новруз
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана подписал постановление в связи с праздником Новруз.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабмин, для обеспечения непрерывности рабочих и выходных дней, граждане будут отдыхать 27 марта,взамен чего 29 марта будет рабочим днем.
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