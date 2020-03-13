Оперативный штаб : Информация о закрытии магазинов - слухи

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров распространил сообщение.

Как передает в пятницу Trend , в сообщении говорится, что в приложении Whatsapp распространяется звукозапись о закрытии продуктовых магазинов Баку, а также применении серьезных ограничений в их деятельности с целью недопущения распространения в стране коронавируса.

В рамках комплексных мер, проводимых в настоящее время в стране с целью надежной защиты здоровья населения и недопущения распространения коронавируса, в режиме работы продуктовых магазинов, маркетов и супермаркетов никаких изменений не будет.

Эта запись носит характер дезинформации и призвана создать искусственный ажиотаж среди населения. В настоящее время соответствующие органы проводят работу в направления выявления и привлечения к правовой ответственности лиц, распространяющих такого рода информацию», - говорится в сообщении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)