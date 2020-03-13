Отменены финалы Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку
БАКУ /Trend/ - В связи с ряд мероприятий по социальной изоляции в стране отменены финальные соревнования Кубка мира FIG по спортивной гимнастике, проходящего в Баку, сообщает Trend.
Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит ряд мероприятий по социальной изоляции, которые будут применены на территории страны с 00:00 14 марта 2020 года.
Отметим, что финальные соревнования Кубка мира FIG по спортивной гимнастике должны были пройти 14 и 15 марта. Кубок мира FIG по спортивной гимнастике в Баку стартовал в Баку 12 марта.
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