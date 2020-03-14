С сегодняшнего дня закрываются музеи «Ичеришехер» (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - С 14 марта приостанавливается работа музеев, находящихся в подчинении Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", сообщает в субботу Trend со ссылкой на управление.

Это Дворцовый комплекс Ширваншахов, Девичья башня, Государственный историко-этнографический заповедник "Гала", Бакинский дом фотографии, а также Жилищно-коммунальная и ремонтная служба, Научно-производственная реставрационная мастерская, Научно-культурный центр, Театр марионеток, Дом-музей Таира Салахова, Творческий центр Магсуда Ибрагимбекова, Центр традиционного искусства.

В марте и апреле на территории вышеназванных объектов будут регулярно проводиться дезинфекционные работы.

Напомним, что Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит ряд мероприятий по социальной изоляции, которые применяются на территории страны с 00:00 14 марта 2020 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)